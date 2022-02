Salernitana Milan in tv: dove vedere il match dell’Arechi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dove vedere in tv il match tra Salernitana e Milan valido per la 26esima giornata di Serie A. Le info utili sul match

Il Milan sfida la Salernitana nella 26esima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono difendere il momentaneo primo posto conquistando tre punti fondamentali per mettere pressione su Inter e Napoli.

Il match dell’Arechi sarà visibile su Dazn e Sky Sport Uno ed in streaming su Dazn, Now TV e Sky Go. Calcio d’inizio alle ore 20:45.