Salernitana Milan, Dragusin: «Ecco cosa ci ha detto Nicola»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Radu Dragusin a commento di Salernitana Milan, raccolte dai microfoni di Dazn

Le parole di Radu Dragusin a commento di Salernitana Milan, raccolte dai microfoni di Dazn.

«Grande serata per tutti, per noi è punto conquistato e abbiamo lottato, abbiamo fatto un’ottima gara. Siamo contenti ma dobbiamo ripartire e fare ancora di più per arrivare in fondo. Fazio? Difensore di grande esperienza. In queste partite che rimangono cercherò di alzare ancora un po’ il livello. Tifosi? Ci danno una grossa mano, emozione incredibile come contro lo Spezia. Nicola? A fine partita ci ha detto che gli è piaciuto l’impegno e il coraggio con cui abbiamo giocato e di continuare così».