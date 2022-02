Salernitana Milan, Condò: «Ai rossoneri è mancato Ibrahimovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Condò analizza così il deludente pareggio del Milan sul campo della Salernitana. Le sue dichiarazioni

«Oggi è mancato Ibrahimovic. Io non sono uno che lo ritiene un totem assoluto. Il Milan si è affrancato dal suo dominio psicologico quest’anno, vero. Ma in gare come queste, uno come lui, sarebbe stato preziosissimo.»