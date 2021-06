Salernitana, Gravina: «Evitare certe furbate. Ecco cosa succederà»

Gabriele Gravina ha parlato a Casa Azzurri del caso Lotito-Salernitana consigliando al presidente della Lazio di evitare certi comportamenti

Il presidente della federcalcio Gravina ha parlato della situazione in casa Salernitana, a 11 giorni dalla scadenza della cessione del club:

«Vorrei dire a priori ai diretti interessati di evitare certe furbate. Le regole sono chiare e non si accettano interpretazioni fantasiose. Cessione temporanea del club? Non è di per sé un problema, rispettando le regole e paletti veri. Diversamente ho timore che qualcuno avrà un brutto risveglio. Mi appello al senso di responsabilità di chi oggi ha la possibilità di decidere, e non siamo noi. Però non c’è stata finora una vera interlocuzione e questo genera in me una certa preoccupazione».