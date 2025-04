Sala, sul nuovo Stadio: «Il Milan lo ha annunciato nei giorni scorsi»

Sala, il sindaco di Milano è tornato a parlare sulla questione nuovo Stadio, tirando in ballo anche San Donato

Giuseppe Sala, commentando il ricorso al Tar annunciato dal “Comitato Sì Meazza” contro il bando comunale per la vendita dello stadio e delle aree, ha ritirato in ballo la questione San Donato per il Milan. Qualora non dovesse sbloccarsi la vendita delle aree di San Siro il club rossonero avrebbe a disposizione anche quell’opzione.

LE PAROLE – «Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato, probabilmente ci porteranno il Centro Giovanile».