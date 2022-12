Sala: «Nuovi vincoli su San Siro: se così sarò lo si decida in fretta». Le parole del sindaco di Milano

Giuseppe Sala ha parlato di San Siro a margine degli auguri di fine anno rivolti ai media. Ecco le parole del sindaco di Milano sul nuovo stadio di Inter e Milan:

«Nuovi vincoli su San Siro: se così sarà lo si decida in fretta. Sono in tanti che parlano ma il problema è fare i fatti perché se il vincolo ci deve essere è meglio che lo facciano subito, a quel punto se la vedranno le squadre col governo. Il dibattito pubblico ha dato alcune indicazioni. Credo che l’interesse pubblico possa essere confermato. Diverso se ci fosse il vincolo, perché in questo caso le squadre potrebbero rimanere a San Siro oppure decidere di andare a Sesto San Giovanni, ma a questo punto non sarei più in grado di impormi. Se il vincolo ci deve essere è bene che sia chiarito adesso».