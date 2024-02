San Siro Milan, Sala sull’incontro con i due club: «Sono soddisfatto. Ho trovato senz’altro interesse». Le parole del sindaco di Milan

Giuseppe Sala ha commentato l’incontro con Milan ed Inter per parlare della possibile ristrutturazione di San Siro. Ecco le parole del sindaco di Milano riportate da Repubblica:

PAROLE – «Sono soddisfatto dell’incontro avuto. Rispetto il fatto che i club non si possono esprimere fino a che non hanno la certezza, che oggi non ho nemmeno io, che si possano fare i lavori continuando a giocare. Però ho trovato senz’altro interesse».