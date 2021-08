Saelemaekers: «Siamo pronti per il campionato, vi svelo il mio segreto»

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sulle vacanze estive

«È importante per noi giocatori essere pronti nella testa per lavorare. È bene avere vacanze e riposarci, ma è ancora più importante allenarci anche durante le vacanze – come ho fatto io – e avere sempre una parte del Milan nella testa. Quando sono tornato qua a Milanello, Pioli ha detto al gruppo come dobbiamo giocare, che mentalità avere e stiamo provando a farlo già durante le amichevoli. Piano piano cresceremo e saremo pronti per il campionato».