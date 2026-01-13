Saelemaekers a Sky: «Il Milan è casa mia, qui siamo una famiglia. Allegri? Ha ragione a criticarmi, ecco perchè»

Saelemaekers, esterno del Milan, si è raccontato ai microfoni di Sky e dei giornalisti presenti a due giorni dalla gara contro il Como

Pomeriggio di passione nel cuore di Milano. Alexis Saelemaekers, ormai punto fermo dello scacchiere di Massimiliano Allegri, è stato l’assoluto protagonista del Meet&Greet tenutosi oggi, martedì 13 gennaio 2026, presso il Milan Store di San Babila. L’esterno belga ha riabbracciato i tifosi rossoneri in un bagno di folla, concedendo autografi e foto prima di fare il punto della situazione ai microfoni della stampa presente.

L’ex Bologna e Roma ha toccato diversi temi caldi: dal rapporto viscerale con il club alla lotta Scudetto con Inter e Napoli, fino al rapporto schietto con il tecnico livornese, che recentemente lo aveva bacchettato per alcuni cali di tensione durante i match.

Saelemaekers, l’intervista integrale a Sky Sport

Il Milan è casa tua: è così? «Il Milan è stata la mia prima casa da quando sono andato via da quella vero in Belgio. La gente mi ha fatto sentire bene quando sono arrivato, come se fossi della loro famiglia: per me, essendo anche stato fuori a Bologna o Roma, è rimasto sempre un posto speciale e non vedevo l’ora di tornare qua. Sono molto contento».

Step importante della tua carriera? «Certo, ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiugnendo qualcosa alla squadra. Non c’era un momento migliore per tornare qua a casa».

Scudetto, cosa avete in più di Napoli e Inter? «Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime ma penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa verso il titolo. Noi lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove arriveremo alla fine».

Allegri ha detto che ogni tanto ti distrai nelle partite: che ne pensi? «Per un giocatore di calcio non c’è cosa più bella di giocare tutte le partite. Il mister ha detto quella cosa perché io vivo tanto le partite, al 100%, do tutto e qualche volta mi faccio sovrastare dalle mie emozioni. È una cosa su cui devo lavorare e ne abbiamo già parlato con il mister, capisco cosa vuole dire quando dice questo».

Il club cerca un mio vice? «Deciderà la società, è il loro lavoro: io mi concentro sul calcio, provando ad aiutare la squadra in campo e a conquistare i tre punti in ogni partita. Quello che succede fuori non è il mio lavoro».