Saelemaekers ai microfoni di Milan Tv! Le parole del belga dopo il primo allenamento. Segui le ultimissime sui rossoneri

La prima, vibrante giornata della stagione 2025/2026 del Milan è giunta al termine qui a Milanello, lasciando un’onda di entusiasmo e rinnovate speranze nell’aria. Dopo un’intensa mattinata che ha visto la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera, il pomeriggio è stato dedicato a una sessione di allenamento a porte aperte, seguita con ardore da circa 2000 tifosi del Diavolo. A coronare questa giornata inaugurale è stato l’esterno belga Alexis Saelemaekers, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV direttamente dal bordocampo.

La massiccia affluenza di sostenitori a Milanello è un chiaro segnale della ritrovata fiducia e della sete di successi che anima l’ambiente rossonero. I tifosi hanno potuto assistere ai primi passi della squadra sotto la guida di Allegri, un allenatore che ha già scritto pagine importanti della storia del club e che ora è chiamato a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua conferenza stampa mattutina ha tracciato le linee guida della nuova stagione, evidenziando obiettivi e strategie. Le parole:

“Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno. È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo. Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra. È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo”.