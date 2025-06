Saelemaekers Milan, Allegri gli cambia ruolo? Tentazione incredibile, prove a Milanello decisive

Saelemaekers Milan, Massimiliano Allegri vuole trasformare il belga nel nuovo Cuadrado: ipotesi terzino destro per il classe ’99

È una notizia che farà piacere ai tifosi rossoneri: Alexis Saelemaekers potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan e, sorprendentemente, con un ruolo potenzialmente da protagonista. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club milanese sarebbe “felice di riavere” il calciatore belga, il cui futuro sembrava lontano da San Siro dopo l’esperienza in prestito al Bologna. Ma il vento sta cambiando, e con esso le prospettive tattiche.

La novità più interessante, e che sta alimentando un certo dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi, è la possibilità di un suo arretramento nel raggio d’azione. L’idea, non del tutto inedita nel calcio moderno, sarebbe quella di trasformare Saelemaekers in un terzino destro titolare. Un parallelo immediatamente richiamato è quello di Juan Cuadrado alla Juventus, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, infatti, riuscì a reinventare il colombiano da esterno offensivo puro a un affidabile e, a tratti, devastante terzino destro, capace di abbinare doti offensive a una ritrovata solidità difensiva.

Se il Milan riuscisse a replicare un’operazione simile con Saelemaekers, si tratterebbe di un vero e proprio colpo tattico. Il belga, noto per la sua velocità, la sua capacità di dribbling e la sua generosità nel ripiegare, possiede già alcune delle caratteristiche necessarie per interpretare il ruolo. L’adattamento richiederebbe ovviamente un lavoro specifico sulla fase difensiva, in particolare sul posizionamento e sulla marcatura, aspetti sui quali Saelemaekers ha mostrato margini di miglioramento in passato. Tuttavia, la sua duttilità tattica e la sua disciplina potrebbero rivelarsi armi vincenti.

La decisione di puntare su Saelemaekers come potenziale terzino destro aprirebbe scenari interessanti per il calciomercato Milan, offrendo una soluzione interna che potrebbe evitare onerosi investimenti sul mercato. Non è un segreto che la corsia destra sia stata spesso oggetto di attenzione in casa rossonera, con diverse opzioni valutate nel corso delle ultime sessioni di mercato. Il ritorno e la riconversione di Saelemaekers potrebbero quindi rappresentare una mossa astuta e economicamente vantaggiosa.

Nonostante queste nuove e intriganti prospettive, la situazione di Saelemaekers non è ancora del tutto definita. La Gazzetta.it sottolinea che il giocatore “partirà solo in caso di offerta importante”. Questo suggerisce che, pur essendoci una forte volontà del Milan di reintegrarlo e magari reinventarlo, il club non chiuderà la porta a una sua eventuale cessione se dovesse arrivare una proposta economicamente irrinunciabile. In questo senso, l’Inghilterra viene menzionata come un mercato di particolare interesse, dove il giocatore “ha estimatori”. La Premier League, con il suo calcio dinamico e ad alta intensità, potrebbe essere un campionato adatto alle caratteristiche di Saelemaekers, e la sua esperienza internazionale lo rende un profilo interessante per diversi club inglesi.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a una decisione strategica che potrebbe cambiare le carte in tavola per la prossima stagione. Il ritorno di Saelemaekers non è solo un semplice rientro dal prestito, ma potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella sua carriera e una risorsa preziosa per il futuro tattico dei rossoneri. Resta da vedere se questa intuizione tattica si concretizzerà e se il belga riuscirà a emulare il successo di Cuadrado in un ruolo che, fino a poco tempo fa, sembrava distante dalle sue corde.