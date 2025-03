Saelemaekers Milan, si tratta con la Roma sul prezzo: Furlani fissa la cifra. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha avvisato la Roma per quanto riguarda il futuro di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito secco alla Roma e in scadenza di contratto a giugno del 2027.

I rossoneri hanno fissato il prezzo ad almeno 20 milioni di euro: al momento la cifra è ritenuta troppo alta dalla Roma che vorrebbe uno sconto. Furlani è deciso a fare muro.