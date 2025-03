Saelemaekers, critica al Milan: «Ha fatto una cosa assurda»

Condividi via email

Saelemaekers, Radja Nainggolan ospite sul canale Twitch di Controcalcio ha commentato la scelta fatta dal Milan la scorsa estate

Radja Nainggolan ospite sul canale Twitch di Controcalcio, ha parlato di una delle scelte fatte dal Milan nell’ultimo calciomercato estivo. Quella di mandare via Alexis Saelemaekers, l’ex centrocampista di Roma e Inter ha parlato così del connazionale belga:

«La cosa assurda è che il Milan ha speso tanto per diversi esterni, quando uno forte e che ora sta facendo bene in un’altra squadra ce l’aveva in casa».