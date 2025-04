Saelemaekers Milan, il futuro è un tabù: la Roma spinge per tenerlo! Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riferito da Sport Mediaset, nel calciomercato Milan proseguono le riflessioni intorno al futuro di Alexis Saelemaekers.

Con o senza Europa i rossoneri dovranno cambiare molto e una pedina come il belga potrebbe far comodo a diversi tecnici con le più svariate scuole di pensiero, come già visto passando dalle idee di Thiago Motta a quelle di Ranieri. Il Diavolo però dovrà anche cercare di fare cassa per finanziare la propria, ennesima, rivoluzione. Il Milan per il belga vuole almeno 25 milioni di euro.