Saelemaekers Milan, cambia il futuro dell’esterno! Offerta da urlo sul piatto. Ma il belga ha una priorità

Saelemaekers Milan, il futuro dell’esterno può cambiare: Nottingham Forest a tutta sul belga che però vorrebbe restare alla Roma

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan in estate dovrà risolvere anche il tema legato al futuro di Alexis Saelemaekers.

PAROLE – «Le prestazioni offerte in questa stagione da Saelemaekers non sono di certo passate inosservate. Il Milan ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse e pregusta già una cessione che porterà a una ricca plusvalenza. La valutazione che il club rossonero fa del cartellino di Saelemaekers si aggira sui 23/25 milioni di euro, una cifra che il Nottingham Forest è pronto a soddisfare. L’interesse della vera sorpresa della Premier League è concreto, contatti avviati da qualche settimana. Ma per il belga la priorità resta quella di rimanere alla Roma in un ambiente dove si trova a meraviglia».