Saelemaekers Milan, riserve definitivamente sciolte: Allegri decisivo, comunicazione chiara al belga

Saelemaekers Milan, i rossoneri hanno definitivamente sciolto le riserve: Allegri decisivo per la permanenza del belga

Alexis Saelemaekers era diventato un beniamino dei tifosi della Roma durante la sua stagione in prestito, lasciando un ottimo ricordo nella capitale. La sua duttilità, la grinta e la dedizione mostrate in campo avevano conquistato il cuore dei supporters giallorossi, che avrebbero voluto vederlo rimanere a lungo. Tuttavia, le trattative tra la Roma e il calciomercato Milan per un trasferimento a titolo definitivo sono naufragate, e il giocatore belga è ufficialmente tornato alla base rossonera.

Questo epilogo, se da un lato ha generato delusione tra i tifosi romanisti, ha sicuramente reso molto felice Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan. Allegri, fin dai primi colloqui con il direttore sportivo milanista Igli Tare, ha più volte ribadito la sua profonda stima nei confronti di Saelemaekers. La sua visione tattica e la sua capacità di adattamento al gioco sono qualità che il tecnico livornese apprezza particolarmente.

A conferma di questo forte interesse da parte di Allegri, è emersa una curiosità raccontata nei giorni scorsi da Il Messaggero. Durante la sua vacanza in Sardegna, Allegri ha incontrato alcuni tifosi della Roma che, naturalmente, non hanno perso l’occasione per chiedergli del futuro del calciatore belga. La risposta del tecnico rossonero è stata categorica e ha lasciato poco spazio a dubbi: “Saelemaekers resta al Milan con me”. Una dichiarazione che ha blindato di fatto il giocatore e ha spento le residue speranze dei tifosi romanisti.

Allegri vede in Saelemaekers non solo un’ottima alternativa a destra per Christian Pulisic, ma un jolly prezioso in grado di ricoprire molteplici ruoli sul campo. La sua duttilità tattica lo rende un elemento fondamentale per gli schemi del Milan. Nelle idee del tecnico, Alexis può tranquillamente ricoprire la posizione di terzino destro, offrendo una soluzione solida in fase difensiva. Non solo, la sua capacità di giocare su entrambe le fasce, sia a destra che a sinistra, e di interpretare diversi ruoli offensivi, lo rende un giocatore inestimabile per la rosa rossonera.

Già a inizio giugno, lo stesso Alexis Saelemaekers aveva commentato il suo futuro dal ritiro della nazionale belga, dimostrando una certa serenità riguardo alla sua situazione. “Vengo da una buona stagione, sono molto contento,” aveva dichiarato, riflettendo sul suo periodo in prestito alla Roma. Aveva anche aggiunto: “Il mio prestito alla Roma è terminato. Vedremo cosa succederà, sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri. Restare al Milan è un’opzione. Mi trovo bene in questo club”.

Queste parole, unite alla ferma volontà di Massimiliano Allegri, indicano che, salvo clamorose e imprevedibili sorprese, nella prossima stagione Alexis Saelemaekers indosserà nuovamente la maglia rossonera. Un ritorno che si preannuncia importante per il Milan e per il suo nuovo progetto tecnico, mentre la Roma dovrà guardare altrove per rinforzare le proprie fasce.