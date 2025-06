Saelemaekers Milan, tanti auguri di buon compleanno! E sul nuovo ruolo nel Milan di Max Allegri… Le ultimissime notizie

Tanti auguri ad Alexis Saelemaekers! Il jolly belga compie oggi 26 anni, e la giornata si annuncia non solo come un momento di festa personale, ma anche come l’inizio di una nuova, potenziale, fase della sua carriera al Milan. Dopo il periodo in prestito alla Roma, per lui si profila una nuova chance in rossonero, sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

La scorsa stagione ha visto Saelemaekers lontano da Milanello, in prestito alla Roma. Un’esperienza che, pur tra alti e bassi, gli ha permesso di giocare con maggiore continuità e di mettersi alla prova in un contesto diverso. Ora, con il rientro alla base, il belga si trova davanti a un bivio: confermare il proprio valore e guadagnarsi un posto nel nuovo progetto tecnico, oppure cercare una nuova destinazione.