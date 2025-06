Saelemaekers Milan, tanti auguri di buon compleanno! E sul nuovo ruolo nel Milan di Max Allegri… Le ultimissime notizie

Tanti auguri ad Alexis Saelemaekers! Il jolly belga compie oggi 26 anni, e la giornata si annuncia non solo come un momento di festa personale, ma anche come l’inizio di una nuova, potenziale, fase della sua carriera al Milan. Dopo il periodo in prestito alla Roma, per lui si profila una nuova chance in rossonero, sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

La scorsa stagione ha visto Saelemaekers lontano da Milanello, in prestito alla Roma. Un’esperienza che, pur tra alti e bassi, gli ha permesso di giocare con maggiore continuità e di mettersi alla prova in un contesto diverso. Ora, con il rientro alla base, il belga si trova davanti a un bivio: confermare il proprio valore e guadagnarsi un posto nel nuovo progetto tecnico, oppure cercare una nuova destinazione.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan potrebbe rappresentare un fattore chiave per Saelemaekers. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori e di adattarli a diversi ruoli, potrebbe vedere in lui una risorsa preziosa per la sua rosa. La sua duttilità, la sua corsa e la sua abilità nel ricoprire sia il ruolo di esterno alto che di terzino destro potrebbero fare al caso del nuovo modulo o delle diverse esigenze tattiche che Allegri vorrà implementare.

Per Saelemaekers, questo 26° compleanno potrebbe quindi segnare un nuovo inizio. La sua determinazione e la sua etica del lavoro non sono mai state in discussione, e con un nuovo allenatore da impressionare, il belga avrà l’opportunità di dimostrare di meritare ancora la maglia rossonera. La preparazione estiva sarà fondamentale per le sue ambizioni e per definire il suo ruolo nel Milan di Allegri.