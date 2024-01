Saelemaekers Milan, il club ha un nuovo piano per l’estate: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno belga

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro Saelemaekers, giocatore di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Bologna.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il cartellino del belga (che il Bologna può già riscattare a fine stagione per 12 milioni di euro) potrebbe essere offerto al club rossoblu per abbassare la parte cash dell’affare Zirkzee. Riflessioni in corso in casa rossonera in vista del prossimo mercato estivo.