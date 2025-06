Saelemaekers Milan, prende corpo quel clamoroso scenario! Faccia a faccia con Allegri in ritiro

Saelemaekers Milan, l’ipotesi della permanenza in rossonero comincia a prendere forma: faccia a faccia in ritiro con Allegri

Il futuro di Alexis Saelemaekers si tinge sempre più di rossonero. Dopo una stagione in prestito alla Roma che non si è concretizzata in un riscatto, l’esterno belga è pronto a fare ritorno a Milano, dove le sue chance di permanenza sembrano essere notevoli. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che stamattina ha messo in luce l’apprezzamento di Massimiliano Allegri per il giocatore.

Secondo quanto riportato dalla rosea, la duttilità tattica di Saelemaekers è un fattore chiave che lo rende particolarmente interessante per il tecnico bianconero. La sua capacità di ricoprire sia il ruolo di esterno difensivo che quello di esterno offensivo lo rende una risorsa preziosa per qualsiasi modulo. Questa versatilità, unita a una buona condizione fisica dimostrata nella passata stagione, lo posiziona come un elemento potenzialmente importante per il Milan in vista della prossima annata. Salvo offerte davvero irrinunciabili, la destinazione più probabile per Saelemaekers è Milanello.

Le parole di Saelemaekers sul suo futuro

Già ad inizio giugno, dal ritiro della nazionale belga, Alexis Saelemaekers aveva rilasciato alcune dichiarazioni significative in merito al suo futuro. “Vengo da una buona stagione, sono molto contento. Il mio prestito alla Roma è terminato. Vedremo cosa succederà, sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera”, aveva affermato l’esterno. Queste parole sottolineano la sua volontà di ponderare attentamente le prossime mosse, privilegiando un progetto che gli garantisca spazio e continuità.

Nonostante il forte interesse da parte di Allegri, Saelemaekers aveva rivelato di non aver ancora avuto contatti diretti con l’allenatore. Tuttavia, non aveva escluso un ritorno al calciomercato Milan: “Restare al Milan è un’opzione. Mi trovo bene in questo club. Devo trovare un progetto che mi dia spazio”. Questo sentimento di appartenenza e il desiderio di giocare con regolarità potrebbero essere fattori determinanti nella sua decisione finale.

Una stagione di svolta e nuove prospettive

La stagione appena trascorsa è stata una svolta per Saelemaekers, specialmente dopo aver superato un grave infortunio. “Questa stagione è stata una svolta per me. Non avevo mai avuto un infortunio così grave”, ha dichiarato il giocatore. Il sostegno ricevuto dalla società e la fiducia riposta in lui sono stati cruciali per il suo ritorno ai massimi livelli. “La società mi ha dato fiducia, sono riuscito a giocare subito. Mi hanno aiutato a tornare al mio livello. Sono riuscito a ottenere delle buone statistiche. Cercherò di trarne vantaggio nei prossimi mesi”.

Queste dichiarazioni evidenziano la mentalità positiva di Saelemaekers e la sua determinazione a sfruttare al meglio le opportunità che gli si presenteranno. La sua ripresa fisica e le prestazioni convincenti lo hanno messo in luce, e ora il suo obiettivo è capitalizzare su questo slancio. La prospettiva di lavorare sotto la guida di un tecnico esperto come Allegri, che ne apprezza le qualità, potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per la sua definitiva consacrazione.

In definitiva, il ritorno di Alexis Saelemaekers al Milan sembra essere non solo una possibilità concreta, ma una reale intenzione del club rossonero, spinto anche dall’apprezzamento di Massimiliano Allegri. Solo una proposta economica irrinunciabile potrebbe deviare il corso di quello che, al momento, sembra un percorso segnato verso la permanenza a Milanello.