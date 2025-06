Calciomercato Milan, Allegri si impunta in prima persona su Saelemaekers: sul suo futuro filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Alexis Saelemaekers al Milan sembrava segnato da tempo, con un addio quasi scontato dopo il rientro dal prestito alla Roma. Eppure, le ultime indiscrezioni e le dichiarazioni del giocatore stesso stanno ribaltando le carte in tavola: il belga potrebbe sorprendentemente rimanere a Milanello, grazie soprattutto all’apprezzamento del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma dove ha comunque messo in mostra le sue qualità, ha un contratto con il Milan fino al 2027 e, in una recente conferenza stampa con il Belgio, ha espresso la sua volontà di giocarsi le proprie carte. “Restare al Milan è un’opzione che mi piace, starà a me dimostrare qualcosa al nuovo allenatore. Allegri? Ci parlerò e vedremo. Il ruolo non è un problema, mi basta sentire fiducia e posso adattarmi”, ha dichiarato l’esterno, aprendo concretamente alla possibilità di una permanenza.

E proprio qui entra in gioco la figura di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, tornato sulla panchina rossonera, avrebbe infatti mostrato un particolare gradimento per le caratteristiche del calciatore belga. La sua versatilità tattica, la capacità di ricoprire più ruoli sull’esterno (sia come ala che come esterno a tutta fascia) e la sua intensità in campo lo rendono un profilo estremamente utile nelle idee di gioco di Allegri. Il tecnico, noto per la sua pragmatica gestione della rosa, potrebbe vedere in Saelemaekers un jolly prezioso per i suoi schemi.

Questa insospettabile preferenza di Allegri per Saelemaekers potrebbe cambiare radicalmente il destino del giocatore. Da elemento considerato cedibile, il belga potrebbe diventare una risorsa preziosa per il nuovo Milan. Saelemaekers sarà presente al raduno estivo e avrà l’opportunità di mettersi in mostra direttamente davanti al suo nuovo tecnico. Sarà una chance concreta, forse l’ultima, per cercare di scrivere una nuova pagina della sua storia in rossonero e convincere il Milan a puntare ancora su di lui.