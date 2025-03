Saelemaekers, con la Roma sono 6 gol in campionato: il confronto con i giocatori del Milan

Condividi via email

Saelemaekers è adnato in gol in Roma-Como, sono 6 i gol in questa Serie A con il belga. Chi ha fatto meglio di lui tra i rossoneri?

Alexis Saelemaekers in Roma-Como, match andato in scena ieri pomeriggio prima di Milan–Lazio, ha trovato la rete che è valsa il momentaneo 1-1 dei giallorossi.

Il centrocampista è salito così a quota 6 gol nel 2024/2025. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, resta inevitabile che stiano aumentando i rimpianti in casa rossonera. Infatti tra le fila del Diavolo solamente Reijnders ha segnato più del belga (7 gol) come lui invece Pulisic e Leao.