Saelemaekers: «Gol di Kessie? Vi spiego cosa mi ha detto Franck»

Alexis Saelemaekers ha detto la sua sul match tra Manchester Utd e Milan, rivelando anche cosa gli ha detto Frank Kessie nello spogliatoio

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di RTFB, ecco le sue parole sul match di ier sera:

«Abbiamo lavorato tanto sul pressing aggressivo che ci ha detto di fare il mister e lo abbiamo applicato bene. È stato un peccato non vincere la partita, ma siamo comunque soddisfatti del pareggio, che è stato ampiamente meritato. Il gol annullato a Kessie? Dalla mia posizione era difficile capire la parte del corpo sulla quale è andato il pallone, perché ero dietro di lui. Tuttavia nell’intervallo ho chiesto a Franck se l’avesse toccata di mano e lui mi ha giurato di no e non ho motivo per non credergli. Dispiace che quella rete non sia stata convalidata anche perché l’arbitro non è andato a vederlo al Var, ma noi dobbiamo giocare a prescindere dagli episodi e fare il nostro in campo»