Saelemaekers esulta: «Buona vittoria ieri per terminare la preparazione»

L’esterno Alexis Saelemaekers esulta su Instagram dopo la vittoria contro il Panathinaikos in amichevole

È felice Alexis Saelemaekers dopo la vittoria sul Panathinaikos in amichevole. L’esterno classe ’99 ha pubblicato su Instagram una foto. Nella didascalia traspare la soddisfazione per come è terminata la preparazione atletica in vista della prima di campionato contro la Sampdoria.

«Buona vittoria ieri per terminare la preparazione. Ora focalizziamoci sulla nuova stagione».