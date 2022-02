ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Ciarravano, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua opinione su Saelemaekers e Diaz. Le sue parole:

«Secondo me ad un certo punto è andato anche al di là delle sue capacità di rendimento. In questo percorso di crescita c’era anche lui, e la stessa cosa si può dire di Diaz che ci ha quasi illuso di essere un calciatore di un altro livello. Io credo che delle oscillazioni di rendimento per giocatori così giovani ci possono stare, l’importante però è che non venga mai meno la prestazione. Il Milan di partite ne ha sbagliate poche da quando c’è Pioli e a volte quando è successo è stato un caso spesso dovuto alle casaulità di sviluppi di partita ma di base la prestazione la squadra la fa sempre. Saelemaekers è uno di quei giocatori che ha avuto un ruolo nella costruzione di identità di squadra che avesse una stabilità o una credibilità. Questo gli va sempre riconosciuto. Senza quel salto di qualità il Milan non sarebbe dove è ora»