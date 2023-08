Saelemaekers verso l’addio al Milan: questi due indizi fanno una prova. Le ULTIME notizie sull’esterno belga

Alexis Saelemaekers si avvicina sempre di più alla cessione. Si fa strada questa ipotesi in casa Milan per questi ultimi giorni di mercato, anche se al momento non va ancora data per scontata la sua partenza.

Intanto due indizi sembrano fare una prova del fatto che il belga sia ormai ai margini del progetto rossonero. Il primo è legato allo scarso minutaggio ottenuto dal giocatore, il secondo riguarda l’esclusione dall’allenamento di oggi a ranghi misti con la Primavera. A riportarlo è Calciomercato.com.