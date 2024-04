Saelemaekers elogiato da Thiago Motta: «Da quando è arrivato ha dimostrato una cosa». Le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha elogiato così Saelemaekers, esterno rossoblu di proprietà del Milan. Le sue dichiarazioni.

THIAGO MOTTA – «Io non ho l’abitudine di giudicare i giocatori solo per i gol, perché sì sono importanti, ma il calcio non finisce lì. Alexis da quando è arrivato ad oggi è cresciuto, fa tante cose bene e altre ne può migliorare, anche perché in questo momento sta molto bene… ma non perché ha fatto quel gol. E’ un ragazzo importante e partecipe nel nostro gioco»