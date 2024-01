Saelemaekers motivato al Bologna: «Accetto le decisioni del mister, ho fatto l’assist e sono contento»

L’ex al del Milan, Alexis Saelemaekers, ha parlato così dopo il pari ottenuto dal suo Bologna contro il Genoa in campionato

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del Bologna dopo il pareggio rimediato contro il Genoa in campionato, l’ex Milan Alexis Saelemaekers ha fatto un resoconto sui suoi primi mesi in questa nuova esperienza in rossoblù.

LE PAROLE – «Quando sei competitivo vorresti sempre giocare dal primo minuto, ma il mister deve pensare a tutto il gruppo. Io lo accetto e quando entro faccio di tutto per aiutare la squadra, oggi ho fatto l’assist per Lollo e sono contento. Se siamo in questa posizione della classifica significa che siamo giocatori di responsabilità, è vero siamo giovani ma ognuno di noi si prende le sue responsabilità. Il pari? Portiamo a casa un punto importante, abbiamo lottato fino alla fine e dimostrato di avere personalità. Ora dobbiamo mantenere questo spirito nelle prossime gare e prenderci più punti possibili».