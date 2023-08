Saelemaekers verso l’addio? Il Milan ora ha una speranza: le novità

Saelemaekers verso l’addio? Il Milan ora ha una speranza precisa: tutte le novità sul futuro dell’esterno belga

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Alexis Saelemaekers. Il belga non è stato convocato per la trasferta di ieri al Dall’Ara contro il Bologna, segnale di come la sua avventura al Milan sia agli sgoccioli.

I rossoneri continuano ad aspettare proposte ufficiali per l’esterno, nella speranza di cederlo e fare cassa in questi ultimi giorni di mercato.