Sacchi: «Theo Hernandez e Leao, se in giornata, sono fenomenali». Le dichiarazioni dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi parla così della coppia della fascia sinistra del Milan formata da Theo Hernandez e Rafael Leao. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

SPINGERE A DESTRA O SINISTRA – «Il Milan a sinistra ha una coppia formidabile: Theo Hernandez e Leao, se in giornata, sono fenomenali. Ma tutta la squadra deve mostrarsi compatta e lavorare per arrivare velocemente alla conclusione. Il possesso dev’essere rapido, non orizzontale. E per fare ciò è necessario che i rossoneri si muovano negli spazi, tutti e undici, perché in Italia ci sono pochissime squadre che si muovono simultaneamente in undici. Tocchi veloci, rasoterra, attacchi nelle zone sguarnite così da costringere gli avversari a spostarsi dalle loro posizioni.»