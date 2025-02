Sacchi commenta la lotta scudetto: ormai è una corsa a due tra Napoli e Inter! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni rilasciate ieri alla Gazzetta da parte di Arrigo Sacchi sulla lotta scudetto in Serie A. Corsa che vede il Milan ormai fuori.

PAROLE – “Scudetto? Dico che il Napoli è pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la Lazio. Trasferta delicatissima, soprattutto alla luce di alcune assenze che hanno costretto Conte a modificare il consueto assetto. Eppure, fino a pochi minuti dalla fine, la sua squadra era in vantaggio.

Ho notato un po’ di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Conte, ma questo è normale dopo la grande galoppata che hanno compiuto fino a questo momento. C’è tempo per rimettere benzina nei muscoli e per recuperare qualche infortunato. In ogni caso, per quello che si è visto in questa stagione, i ragazzi di Conte stanno facendo una specie di miracolo. Non sono la squadra più forte (l’Inter, per me, è superiore), però riescono sempre a stare ad altissimi livelli grazie alla grinta, alle conoscenze e al coraggio”.