Sacchi: «Il Milan continui su questa strada». Poi elogia Reijnders: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare dei rossoneri. Le sue parole.

CONSIGLIO AL MILAN – «Che non pensino di essere già arrivati, perché si fa alla svelta a cadere dalle nuvole e ci fa anche male… Bisogna che continuino su questa strada e, anzi, che migliorino perché alcune correzioni, a mio avviso, sono necessarie»

PULISIC E REIJNDERS – «Pulisic ha fatto un gran bel gol e mi è piaciuto per come si è mosso sulla fascia. Deve imparare ad aiutare di più in fase difensiva. Reijnders mi è sembrato un giocatore dalla testa ai piedi. Ha fatto tutto e lo ha fatto bene. Centrocampista che attacca con i tempi giusti, sa quando è il momento di giocare in profondità o quando, invece, è più corretto fare un passaggio in orizzontale»

UN RIJKAARD IN MINIATURA? – «Eh, non esageriamo con i paragoni. Come Frank ce ne sono stati pochi. Però questo Reijnders m’incuriosisce parecchio e lo seguirò con attenzione. Mi ha colpito perché, appena ricevuta la palla, ha sempre dimostrato di sapere che cosa fare. Ciò significa che ragiona in anticipo, e questo è un vantaggio non da poco»