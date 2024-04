Sacchi: «Ho ammirato due cose di questo Milan. Pioli? La gente cominci a ragionare»

Sacchi: «Ho ammirato due cose di questo Milan. Pioli ancora in panchina? Bisogna che la gente cominci a ragionare»

Arrigo Sacchi intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del Milan in vista dell’imminente derby italiano con la Roma ai quarti di Europa League. Le su parole.

SACCHI – «Cosa ho ammirato del Milan in quest’ultimo periodo? Prima di tutto, corrono. E poi mi sembra che siano venuti fuori giocatori rimasti nell’ombra. Penso ad esempio a Chukwueze, che sta dimostrando di avere buone qualità tecniche e atletiche. Pioli ancora al Milan? Sì, non ho nessun dubbio. Qui bisogna che la gente cominci a ragionare: Pioli ha vinto uno scudetto con una squadra che era costata molto meno rispetto alle avversarie. Merito suo e dei giocatori. In questa stagione ha dimostrato di saper uscire da un periodo complicato e ha impostato bene il lavoro»