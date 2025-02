Sacchi sulle nuove risorse di Conceicao arrivate dal calciomercato: le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha parlato di Milan e della prossima gestione di Conceicao con i nuovi acquisti. L’ex allenatore intervistato dalla Gazzetta.

Secondo lei, come utilizzerà Conceiçao le nuove risorse?

“Lui difende con due linee a quattro e chiede pressing. Vuole togliere l’iniziativa all’avversario, non accetta di essere dominato. Penso che l’abbondanza in attacco possa consentirgli una saggia rotazione. Bisogna gestire le energie e avere diversi elementi può aiutare il turnover. Se poi questi elementi sono di alto livello, come quelli del Milan, allora il turnover quasi non si avverte”.