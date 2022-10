Sacchi: «Milan? In Champions mi aspetto di più. Pioli non rifarebbe certe mosse». Le parole dell’ex allenatore rossonero

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi parla così del cammino in Champions League del Milan. Le sue parole.

«L’arbitro è stato severo, ma ha sbagliato pure Tomori. Io guardo gli aspetti tecnici. Il Milan è forte, fortissimo, quando è un collettivo. Col Chelsea si è notata la differenza, soprattutto all’andata. Sono convinto che Pioli non rifarebbe certe mosse: Tomori non è un terzino sinistro, Hernandez non si capiva che cosa facesse e Gabbia era troppo solo. E non dimentichiamo che ha faticato parecchio anche nella prima partita del girone a Salisburgo. Giudizio? Non sufficiente, per ora. Mi aspetto di più, so che possono fare di più e lo hanno già dimostrato. Non si può giocare uno contro uno con gli attaccanti del Chelsea, i difensori vanno in difficoltà se non hanno un aiuto. Credo che Pioli, molto competente, si sia accorto di che cosa si deve aggiustare. Due vittorie nelle prossime due gare sono alla portata del Milan, ma attenzione alla trasferta di Zagabria. Sarà un inferno».