Sacchi: «Il Milan non è più una squadra. La difesa a cinque ha creato confusione». L’ex allenatore rossonero spiega così la sconfitta nel derby

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter. Ecco le sue parole:

LE DICHIARAZIONI – «Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. Ha corso soltanto dietro al pallone ed è sempre arrivato in ritardo. Mai un accenno di pressing, mai un anticipo. Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro. Questa è la mia idea. Colpa di Pioli? Ha fatto un grandissimo lavoro, però nel derby con le sue scelte ha cancellato tutto quel lavoro. Vero che Giroud e Theo Hernandez sono strizzati come limoni per via del Mondiale, ma questo non significa che bisogna cambiare modulo».