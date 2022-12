Sacchi sulla forza del Milan: «Pensate a campioni come Kakà e Shevchenko…». La forza rigeneratrice del club rossonero secondo Sacchi

Arrigo Sacchi prosegue con le sue parole di elogio per il Milan. L’ex allenatore, spiegando i benefici dell’arrivo di Ziyech, confessa parole di elogio per il club.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dice: «Chi arriva al Milan deve sapere che questo è il second club del mondo dopo il Real Madrid. Ultimamente il Milan ha rimesso in vita parecchia gente; al contrario, chi va via dal club rossonero non riesce a rendere agli stessi alti livelli di rendimento: è quello che è successo a Kakà e Shevchenko»