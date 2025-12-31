Sacchi e il fattore campionato: «Milan, l’assenza dalle coppe è un vantaggio e sarà determinante. Ecco quando»

Sacchi, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Allegri e l’assenza dalle coppe. Ecco le sue parole

In un intervento di fine anno rilasciato alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato l’attuale momento del campionato, soffermandosi in particolare sul cammino del Milan guidato da Massimiliano Allegri. Attualmente al secondo posto in classifica, la squadra rossonera si trova in una posizione privilegiata per la volata finale. Secondo lo storico allenatore, la chiave della stagione risiede nella possibilità di concentrarsi su un unico obiettivo, senza la dispersione di energie fisiche e nervose derivante dai tornei internazionali.

Sacchi è stato molto chiaro nel definire le gerarchie della corsa al titolo: «Non partecipare alle coppe è un grande vantaggio per il Milan. Sarà determinante, soprattutto in primavera». Per Massimiliano Allegri, questo significa poter curare ogni dettaglio tattico durante la settimana, evitando i rischi di infortuni e cali di tensione che colpiscono inevitabilmente chi gioca ogni tre giorni. La solidità mostrata finora dai rossoneri sembra confermare questa tesi, rendendo la squadra una candidata serissima per la vittoria finale.

Sacchi, il peso della fatica mentale nel calcio moderno

L’analisi della fonte Gazzetta dello Sport si arricchisce di un retroscena vissuto in prima persona dall’ex tecnico durante i suoi anni d’oro a Milanello. Sacchi ha infatti ricordato quanto fosse difficile mantenere la costanza di rendimento tra l’Europa e l’Italia: «Il mio Milan dopo una grande prestazione in Coppa dei Campioni non riusciva a ripetersi la domenica, questo perché la mente umana non può pensare più di una cosa per volta».

Questa riflessione avvalora il lavoro svolto finora da Massimiliano Allegri, che sta sfruttando al massimo i tempi di recupero per mantenere il gruppo lucido e motivato. Se il Milan riuscirà a far pesare questa maggiore freschezza durante il girone di ritorno, lo scudetto potrebbe davvero diventare un obiettivo concreto, grazie a una gestione che privilegia la continuità e la solidità mentale in ogni singola partita di campionato.