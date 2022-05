Sacchi: «Maldini? Ci vuole competenza e lui ha dimostrato di averla». Così l’ex tecnico del Milan alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha rilasciato qualche parola sull’operato di Paolo Maldini al Milan. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«È stato un fuoriclasse in campo e si conferma fuoriclasse anche da dirigente. Signorilità, competenza: il suo stile è questo. Ha preso dei giovani al Milan e adesso c’è da stare attenti alla trappola del successo, che ha ingabbiato anche la nazionale italiana. Non so che cosa accadrà, mi auguro che i milanisti sappiano superare le lusinghe. Intanto si può dire: onore a Paolo ma anche a Massara e Pioli, ideatore di un calcio meno tattico e più strategico. Sarebbe fuori dalla ragionevolezza non confermare Maldini nel ruolo di direttore tecnico. Ci vuole tanta competenza e Paolo ha dimostrato di averla. Mi spiacerebbe molto se non restasse.»