Sacchi a La Gazzetta: «Conceicao al Milan deve portare una cosa»

Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha detto cosa dovrebbe portare Sergio Conceicao a questo Milan, una cosa che è mancata fino ad ora

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha detto la sua sul Milan di Sergio Conceicao. Queste le sue parole su quello che dovrebbe portare il mister d’ora in avanti in Serie A e non solo.

«Avere più soluzioni per un tecnico è importante, ma ciò che fino ad ora è mancato al Milan è stato lo stile. Quindi toccherà a Conceicao dare uno stile di gioco alla squadra».