Sacchi a La Gazzetta: «Ricordo che il Milan aveva individuato Lopetegui, lì è arrivata la prima mossa sbagliata»

Condividi via email

Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha detto quella che è stata secondo lui la prima mossa sbagliata commessa dal Milan

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha parlato delle scelte sbagliate commesse dal Milan, sin dal principio.

LE SUE PAROLE – «Ricordo che il Milan aveva individuato in Lopetegui l’allenatore per questa stagione. Poi, dato che i tifosi si sono ribellati, si è deciso di puntare su Fonseca. Ecco, quella è stata la prima mossa sbagliata. Se tu sei convinto di una scelta devi andare fino in fondo».