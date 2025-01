Sacchi netto: «Li avrei sostituiti tutti dopo il primo tempo. Non so Conceicao cosa abbia detto negli spogliatoi, ma...»

Intervistato alla Gazzetta, ecco le dichiarazioni di Arrigo Sacchi dopo la vittoria del Milan sulla Juventus in Supercoppa Italiana

Intervistato alla Gazzetta, ecco le dichiarazioni di Arrigo Sacchi dopo la vittoria del Milan sulla Juventus in Supercoppa Italiana.

PAROLE – «Dico la verità: dopo il primo tempo li avrei sostituiti tutti. Non ce n’era uno da salvare. Nella ripresa, invece, tutti sono cresciuti. Reijnders e Pulisic, probabilmente, sono quelli che hanno dato qualcosa di più. Non so cosa abbia detto Conceicao negli spogliatoi durante l’intervallo, ma di sicuro è stato capace di toccare le corde giuste. D’altronde lui è un ragazzo molto passionale, che sa trasmettere emozioni.

Lo era da giocatore, per come me lo ricordo, e credo lo sia anche da allenatore. Adesso però guai a sentirsi già arrivati: c’è tanto lavoro da fare, ci sono tante situazioni da studiare, ci sono parecchi dettagli da sistemare. Le qualità, tuttavia, non mancano. E quando parlo di qualità, intendo sia tecniche che fisiche. Se a queste si aggiungono anche i valori morali, allora il Milan ha basi importanti su cui costruire il futuro».