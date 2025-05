Sacchi a La Gazzetta: «Vi sembra che il Milan di oggi lo abbia», l’ex allenatore senza filtri contro la società

Sacchi attacca la società Milan, queste le parole dell’ex allenatore su La Gazzetta dello Sport

Lo storico ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, si è espresso in maniera piuttosto dura nei confronti della società. Un attacco verso Cardinale e non solo.

LE PAROLE: «Il club viene prima di tutto, prima ancora dell’allenatore e dei giocatori. Perché con la sua storia, con la sua visione e con il suo stile deve indicare la strada da percorrere. Il presidente Berlusconi, cui non finirò mai di essere grato, quando mi ingaggiò, mi disse che il suo obiettivo era quello di vincere e di convincere. Desiderava che il Milan facesse spettacolo, che divertisse la gente. Aveva un’idea e la sapeva trasmettere ai suoi collaboratori. Vi sembra che il Milan di oggi, inteso come società, abbia un’idea? A me pare proprio di no. Si procede a tentoni, e così facendo si finisce per andare a sbattere contro il muro».