Sacchi elogia l’ex Milan Gilardino: «Ha dato al Genoa un’impronta agonistica, ma ho un dubbio»

Le parole dell’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi in un’intervista a la Gazzetta dello Sport su Gilardino:

LE PAROLE – «Lo conosco bene e devo ammettere che mi ha stupito. Lui ha dato a questa squadra un’impronta molto agonistica, che non era certo una delle sue caratteristiche principali quando era un calciatore. Alberto ha una squadra che ha una forte motivazione, che dimostra elevato spirito di gruppo ed esprime sempre una grande determinazione. Bisogna vedere più avanti come continuerà il suo lavoro, perché oggi il Genoa gioca prevalentemente sulla forza, sull’agonismo, sull’aggressività. La domanda è: terranno? E anche: i suoi calciatori avranno ancora l’umiltà per continuare a esprimere queste caratteristiche? O crederanno invece di essere arrivati e dunque il loro rendimento ne risentirà? Oggi il Genoa è una squadra formata da persone che danno tutto quello possono dare, ed è senz’altro encomiabile e bello. Però il Grifone gioca un calcio che è basato sulla forza e sulla motivazione, e si tratta certamente di un tipo di calcio che ha grandi meriti. Ma ha anche dei limiti»