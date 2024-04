Conte Milan, Di Canio stupisce: «Non è adatto ai rossoneri per questo motivo»

Conte-Milan, Paolo Di Canio ha fatto il punto sul possibile arrivo del salentino sulla panchina rossonera: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Paolo Di Canio, ex Milan, ha parlato così del futuro della panchina rossonera. Le sue dichiarazioni su Conte:

PAROLE – «Chi per la panchina del Milan? Io credo che quello non adatto per le caretteristiche, perché secondo me fa vendere subito due giocatori al Milan, si fa prendere 160/170 milioni e poi fa la squadra come decide lui, è Antonio Conte».