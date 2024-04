Thiago Silva Milan, il brasiliano ANNUNCIA: «Lascio il Chelsea ma per il futuro ho una speranza»

Thiago Silva-Milan, il difensore brasiliano ha annunciato l’addio al Chelsea dopo 4 anni: le dichiarazioni dell’ex rossonero

Tramite i canali ufficiali del Chelsea, Thiago Silva, ex difensore del Milan, ha annunciato l’addio al club inglese:

PAROLE – «Il Chelsea significa molto per me. Sono arrivato per rimanere solo un anno e invece sono stati quattro. I miei figli giocano per il Chelsea, è un grande orgoglio far parte di questa famiglia. Letteralmente. Spero continuino la loro carriera qui, in un club in cui ognuno vorrebbe essere. Nei miei quattro anni qui ho sempre dato tutto. Ma, sfortunatamente tutto ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Non significa che questa sia definitiva, lascio ancora aperta la porta, spero magari in un futuro prossimo di poter tornare, anche in un altro ruolo. L’amore che provo è indescrivibile, posso solo dire grazie. Ovviamente, quando ho iniziato qui, durante la pandemia, non c’erano tanti tifosi allo stadio ma tramite i social è iniziato qualcosa di davvero speciale. Già in condizioni normali è difficile dirsi addio, quando c’è un amore reciproco così lo è ancor di più. Una volta che sei un Blue, sei un Blue per sempre. Sono arrivato qui sostenuto dal club e sono entrato come leader anche se non me lo sentivo, essendo nuovo. In questo Frank (Lampard, ndr) ha giocato un ruolo importante e gliene sono grato. Neanche nei miei sogni più selvaggi avrei potuto immaginare che avrei raggiunto obiettivi così grandi. La Champions… I saluti sono per quelli che se ne vanno e non tornano, io invece intendo farlo un giorno».