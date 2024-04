Conte Milan, Bargiggia rivela: «Lui in rossonero? No, l’ordine della dirigenza è questo qui»

Conte-Milan, Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo del salentino in rossonero: le dichiarazioni

Ospite a TV Play, Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Prossimo allenatore del Milan? Al momento l’ordine è questo per: Lopetegui, Fonseca e Van Bommel. Conte? A me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogliono, ma bisogna stare attenti perché non è la soluzione di tutti i mali»