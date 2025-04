Sacchi commenta il Napoli di Conte riprendendo i tempi del suo Milan: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

Arrigo Sacchi in una intervista a Il Mattino ha fatto un paragone tra il Napoli di Conte e il suo Milan. Di seguito le sue parole.

GARANZIE – «Io le garanzie non le chiedevo mai, perché la garanzia ero io. Come lo è Conte, che ha fatto un’impresa incredibile. Nessuno pensava potesse vincere questo scudetto, tranne lui. Ma non perché si crede un fenomeno, anzi: sa che il successo si costruisce con il lavoro e che il primo passo verso il fallimento è sentirsi arrivati. Quando uno si convince d’esser grande, inizia a cadere. Conte questo lo sa e lo trasmette».

DE LAURENTIIS – «De Laurentiis? Ha fatto col calcio quello che aveva già fatto altrove: con metodo, visione e fiducia. Come Berlusconi quando mi scelse e mi lasciò carta bianca. Solo così può nascere una rinascita vera. E al Napoli, il bello deve ancora venire. McTominay è l’esempio perfetto: veniva dal Manchester United e ora sembra un altro. Solo Conte può far scattare quella voglia feroce di migliorarsi. Se resta? Per me sì. Perché Napoli ha scelto lui e lui ha scelto Napoli. E questa volta non finirà così in fretta».