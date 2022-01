Sacchi: «Casi Covid? Le partite non vanno rinviate»

L’ex allenatore del Milan ha parlato ai microfoni de Il Mattino dell’ipotesi che le partite di Serie A vengano rinviate

Intervenuto a Il Mattino, Arrigo Sacchi ha parlato della possibilità che le partite di Serie A vengano rinviate per l’emergere dei casi di Covid 19. In particolare, si è concentrato sulla partita tra Juventus e Napoli. Questo un estratto delle sue parole:

IPOTESI RINVIO – «Il Napoli affronta la Juve con solo la metà e poco più dei titolari indisponibili? Ecco, altri alibi. Non vanno bene. Alla fine è la storia dei club a fare la differenza. Io non rinvierei le partite di Serie A se i contagi non aumentano e i pericoli possono essere gestiti».