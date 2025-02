Sacchi sull’attacco del Milan paragonato a quello dell’Inter: giudizio netto!

Condividi via email

Sacchi sull’attacco del Milan paragonato a quello dell’Inter! Le sue dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta

L’intervista a La Gazzetta dello Sport di Arrigo Sacchi sul Milan di Conceicao e dei nuovi arrivati.

Curiosità: l’attacco del Milan diventato più forte di quello dell’Inter?

“La coppia Lautaro-Thuram è la migliore d’Italia. Certo, i rossoneri hanno alzato l’asticella e, soprattutto, hanno validi ricambi. Ma, e su questo torno a insistere, l’importante è che Conceiçao dia uno stile di gioco alla squadra. Quando c’è lo stile, anche per i nuovi è più semplice inserirsi. Se invece non c’è lo stile, non si può essere protagonisti”.